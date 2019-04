18 Spitalszimmer für den Emir von Kuwait

Seit Mittwoch in der Klinik

Am Dienstag landete das Staatsoberhaupt, seit Mittwoch ist der Promi-Patient in der Abteilung für Orthopädie und Traumatologie untergebracht. Wie es aus inoffiziellen Quellen heißt, lässt sich der 89-Jährige gesundheitlich durchchecken. Offenbar nicht nur er, sondern auch einige seiner Gefolgsleute. Der Tross aus Kuwait soll dafür 18 Spitalszimmer belegt haben. Andere Patienten äußerten ihren Unmut, sprachen von der Verschiebung von OPs.