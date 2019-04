Hilfsbereiter Schwager stürzte 4,5 Meter vom Dach

Der 28-Jährige aus Münzbach half am Samstag seinem 49-jährigen Schwager bei Ausbesserungsarbeiten am Dach von dessen Haus in Windhaag bei Perg. Dabei kletterten er und der 33-jährige Neffe des Gebäudebesitzers auf das Dach des Nebengebäudes und tauschten die äußerste Eternitplatte am Dachstuhlrand. Der 33-Jährige hob eine bestehende Eternitplatte hoch und der 28-Jährige schob die neue 3 Meter lange Platte unter das bestehende Eternitelement.