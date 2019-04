Oberösterreicher wurde als Schlepper verhaftet

Grüne Grenze

Die grüne Grenze in den Schengenraum überschritten sie zu Fuß. In Slowenien wurden sie vom 38-Jährigen in dessen Pkw aufgenommen, um sie weiter Richtung Laibach zu schleppen. Im Ort Bizeljsko wurde der Mann durch slowenische Polizeibeamte angehalten und in weiterer Folge festgenommen. Im Zuge der Ermittlungen konnte der Verdacht erlangt werden, dass der 38-Jährige die Schleppung im Rahmen einer kriminellen Vereinigung ausgeübt hat.