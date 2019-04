Tirolerin trennt sich mit Kreissäge drei Finger ab

Die 25-jährige Tischlerin aus dem Bezirk Landeck war am Nachmittag mit dem Zuschnitt von Holzleisten an einer Kreissäge beschäftigt. Dabei kam sie aus unbekannter Ursache mit der rechten Hand in die Kreissäge und amputierte sich drei Finger komplett und einen Finger zum Teil. Die amputierten Finger konnten durch Angehörige und die Polizeibeamten in der Werkstätte aufgefunden und dem Notarztteam übergeben werden. Die verletzte Frau wurde nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst und des Notarztteams mit dem Notarzthubschrauber in die Universitätsklinik Innsbruck geflogen