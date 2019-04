Videobeweis-Drama auf Schalke, Leipzig mit Torshow

In Leverkusen gingen die Gastgeber durch einen von Kai Havertz verwandelten Elfmeter mit 1:0 in Führung, ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer sorgte sechs Minuten später per Freistoß für den Ausgleich. Havertz stellte in der 23. Minute auf 2:1 für Leverkusen, doch dann schlugen die Leipziger entgegen dem Spielverlauf zu. Timo Werner (64.), Emil Forsberg aus einem umstrittenen Hands-Penalty (71.) und Matheus Cunha (83.) bescherten dem Team von Ralf Rangnick einen wichtigen Sieg im Kampf um die Champions-League-Plätze.