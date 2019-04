Poliermaschinen im Test: Nicht alle sind glänzend

Poliermaschinen können auch Schaden anrichten

Testobjekt war ein Skoda Yeti mit schwarzem Lack, den die Kandidaten mit Hilfe der Politur A1 Speed Polish von Dr. Wack wieder auf Hochglanz bringen sollten. Der GTÜ-Poliermaschinentest umfasste insgesamt zwölf Einzelwertungen in den vier großen Kapiteln Ausstattung, Anwendung, Wirkung und Preis. Dabei leisteten sich einzelne Polierer vermeidbare Schwächen bereits in der Bedienungsanleitung. So lieferten SPTA, Krauss und Ferm keine oder fast keine Hinweise darauf, wie man richtig polieren sollte - obwohl besonders der laienhafte Umgang mit Rotationsmaschinen mehr Schaden als Nutzen anrichten kann.