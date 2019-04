Polizei spart bei den Überstunden

101 Polizisten fehlen alleine in der Stadt

Und in der Stadt Salzburg sind alle Polizei-Inspektionen unterbesetzt: 101 Beamte fehlen hier! Darunter 18 in der PI Alpenstraße, 13 in der PI Rathaus, 12 in der Verkehrsinspektion, 15 am Flughafen und selbst im Polizeianhaltezentrum gibt es 21 Beamte zu wenig.