Citroën C5 Aircross: Kunterbuntes Schwebekerlchen

Das digitale Tacho-Display macht im oberen Bereich einen auf sympathischen Lupentacho wie im legendären Citroën CX, der auch in der dicken, viereckigen Steppung der Sitze zitiert wird. Denen sieht man ihr angenehmes Sitzgefühl dadurch schon an und sie bestätigen den Eindruck mit wohnzimmerartigem Komfort. Vorne sitzt man entsprechend gut, während es auf den Rücksitzen enger zugeht. Der Knieraum ist eingeschränkt und die Kopffreiheit ist maximal für Menschen bis 1,80 Körpergröße ausreichend. Dass im Testwagen dennoch alles so luftig wirkt, liegt am riesigen Panorama-Glasschiebedach.