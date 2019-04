Hartberg in Mattersburg völlig chancenlos

Der SV Mattersburg hat den TSV Hartberg im dritten Saisonduell erstmals bezwungen. Nach ihrem 3:0-Heimsieg am Samstag sind die Burgenländer in der Qualifikationsgruppe der Bundesliga weiter erster Verfolger von Rapid. Matchwinner für die Mattersburger war Martin Pusic mit seinem Doppelschlag in der 65. und 69. Minute. Andreas Gruber (77.) sorgte für den Endstand.