Uni-Bericht wirft Stadt Postenschacher vor

Seit 1945 war das Personalressort im Magistrat immer in den Händen der SPÖ. Es galt und gilt als politische Spielwiese, auf der erstaunliche Karrieren möglich sind. Nach ihrem Wahlsieg will die ÖVP nun bei den Parteienverhandlungen, die kommende Woche starten, der SPÖ das Amt abnehmen. Hagenauer meint dazu: „Wir gehen offen in die Verhandlungen. Ich möchte meine Ressorts aber weiterführen.“