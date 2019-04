Tausende Besucher: Erster Blick ins Skandalspital

Es ist ein Milliarden-Projekt, sein Bauprozess war gespickt von Pannen, auch so mancher Skandal pflasterte den Weg - am Samstag durften sich die Wiener nun endlich selbst ein Bild vom Endergebnis machen. Das Interesse am Wiener KH Nord - künftig geführt unter dem Namen Klinik Floridsdorf - war am Samstag jedenfalls gewaltig: Tausende Schaulustige wollten beim Tag der offenen Tür einen Blick erhaschen, so viele, dass die Besucher zunächst nur in Blockabfertigung in den skandalumwitternden Bau hineingelassen werden konnten.