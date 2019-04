Honsaks Kieler siegen in Unterzahl gegen St. Pauli

In der 2. deutschen Bundesliga hat sich Holstein Kiel im Aufstiegsrennen zurückgemeldet. Die Mannschaft des durchspielenden ÖFB-Legionärs Mathias Honsak gewann am Samstag in Unterzahl gegen den FC St. Pauli mit 2:1 und zog nach Punkten (45) mit dem Vierten Paderborn (1:1 in Sandhausen) gleich. Auf den noch ein Spiel mehr auszutragenden Dritten Union Berlin fehlen zwei Punkte.