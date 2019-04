Schon wieder ein Auto-Einbruch in Salzburg

Autoeinbruch in Salzburg-Lehen: Ein noch unbekannter Täter schlug bei einem am Straßenrand geparkten Auto die Seitenscheibe der Beifahrertür ein und stahl das an der Frontscheibe befestigte Navi. Der Pkw-Besitzer bemerkte den Schaden Samstag früh und erstattete Anzeige. Der Sachschaden ist groß, die Versicherung zahlt hier nicht.