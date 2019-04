Nach Razzia: Schwarzarbeiter werden abgeschoben

Nach der Razzia im Grand Hotel Panhans auf dem Semmering hat Finanzstaatssekretär Hubert Fuchs (FPÖ) am Samstag Details bekannt gegeben: Die 20 illegal Beschäftigten aus der Ukraine und Moldawien wurden in der Nacht in Schubhaft genommen und von der Polizei in Anhaltezentren überstellt. Die Schwarzarbeiter werden in weiterer Folge abgeschoben und erhalten ein Einreiseverbot, hieß es.