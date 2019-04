Vier Personen in Tirol von Lawinen mitgerissen

Kurz vor 13 Uhr war in Kals am Großglockner in Osttirol auf der sogenannten Hochschober Nordflanke eine Lawine abgegangen, die drei Personen verschüttete - einen Alpinisten bis zum Kopf. Wenige Minuten später, so die Polizei, waren sämtliche Personen geborgen, ein Notarzthubschrauber flog zur vollständigen Abklärung des Sachverhaltes zum Unfallort.