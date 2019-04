Leitspital: Jetzt wird in Liezen gewählt!

Seit 7 Uhr früh sind in Liezen, dem größten Bezirk Österreichs, die Wahllokale geöffnet. An der ersten Volksbefragung in der Geschichte der Steiermark, die auf Bezirksebene abgehalten wird, können 61.953 Menschen teilnehmen. Im Fokus steht das umstrittene Leispital, das drei bestehende Krankenhäuser ersetzen soll.