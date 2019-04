Tiroler Polizei forscht jugendliche Vandalen aus

Die Jugendlichen stehen im Verdacht, an insgesamt 12 verschiedenen Örtlichkeiten zugeschlagen zu haben. Vorwiegend in Axams, aber auch in Birgitz. "Bei den Verdächtigen handelt es sich um zwei Mädchen im Alter von 15 und 17 Jahren und zwei Burschen (16 und 18). Durch die Sachbeschädigungen sei ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstanden.