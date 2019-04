Pit Bull Terrier greift Wiener Polizeibeamtin an

Der Vorfall geschah am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr vor der Polizeiinspektion Brunnengasse am Brunnenmarkt. Der Hund sprang die Beamtin an, verbiss sich allerdings im Einsatzgurt der Uniformierten, weshalb die Frau ohne Verletzungen davonkam, ehe die Hundeführerin den Pit Bull wieder unter Kontrolle bringen konnte. Eine Tragetasche samt Taschenlampe habe sich von dem Einsatzgurt gelöst, hieß es seitens der Polizei. Auch die Uniform der Polizistin sei bei dem Angriff beschädigt worden.