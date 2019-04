Ein Pariser Leben im Weißen Rössl

Entspannt könnte Lehár Festival-Intendant Thomas Enzinger die heurige Saison angehen, hat er doch im letzten Jahr mit 23.000 Besuchern und 900.000 Euro Karteneinnahmen einen Rekord eingefahren: „Der Weg stimmt, den wir gehen, aber wir werden uns auf den Lorbeeren nicht ausruhen.“ Stattdessen will er von 13. Juli bis 1. September in Bad Ischl „Sehnsuchtsplätze“ schaffen und schickt dafür den Operetten-Klassiker „Im Weißen Rössl“ an den Start: „Eines meiner absoluten Lieblingsstücke.“ Publikumsliebling Ramesh Nair wird wieder mit dabei sein, die Choreografie machen und den Sigismund spielen. Susanna Hirschler darf in ihre Wunschrolle schlüpfen und mimt die Rössl-Wirtin (Premiere am 13. Juli).