„GoT“-Stadt: „Nicht mal mehr Tauben haben Platz“

Bereits vor dem Hype um „Game of Thrones“ war es eng in der UNESCO-Welterbestadt mit ihrem Labyrinth aus verwinkelten Gassen, Kirchen und Palästen gewesen. Inzwischen geht der Rummel so manchem Bewohner zu weit. Andere nehmen das Geschäft gerne mit, das ihnen Königsmund, die Hauptstadt der sieben Königslande, beschert.