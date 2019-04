Letztes Album von Avicii erscheint im Juni

Sein Erbe an die Millionen Fans wird am 6. Juni unter den Namen „Tim“ veröffentlicht. Eine Auskopplung gibt es bereits mit dem Song „SOS“ feat. Aloe Blacc am 10. April. In der ersten Zusammenarbeit mit dem Sänger landete Avicii mit „Wake me up“ seinen Durchbruch. Und nun begleitet er ihn noch ein letztes Mal in die Charts.