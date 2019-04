„Bonnie und Clyde“ lieferten Polizei wilde Jagd

Drei Polizisten verletzt, als 19-Jähriger in Polizeiauto krachte

Der Fahrer ignorierte jedoch sämtliche Versuche der Polizei ihn anzuhalten und stieg aufs Gas, ohne Rücksicht auf Verluste. So überfuhr er Kreuzungen bei Rotlicht, gefährdete durch seine rasante Fahrt etliche andere Verkehrsteilnehmer und verursachte auch einen Verkehrsunfall, so die Polizei am Samstag. Als einer der Polizisten einen erneuten Anhalteversuch startete, touchierte der Fahrer das Polizeiauto mit voller Wucht, drei Beamte seien dabei verletzt worden, so Polizeisprecher Paul Eidenberger.