Wegen Rassismus: Rose plant bereits Karriereende

Zu geringe Strafen

Kritik gab es vor allem an den geringen Strafen für rassistische Beleidigungen. „Mein Trainer (Anm. d. Red.: Mauricio Pochettino) wird für zwei Spiele gesperrt, weil er gegenüber dem Schiedsrichter gemeckert hat. Bei rassistischen Aussagen werden dagegen nur geringe Geldstrafen ausgesprochen. Das ist eine Farce“, schimpfte Rose. „Wenn Länder nur mit einer Summe bestraft werden, die ich an einem festlichen Abend in London ausgeben kann, was können wir erwarten?“