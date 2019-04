20-Jähriger hinderte Alkolenker an Weiterfahrt

Der 49-Jährige aus dem Bezirk Ried im Innkreis fuhr gegen 22.45 Uhr mit dem Auto im Gemeindegebiet von Gurten in Richtung Obernberg am Inn. Mit knapp zwei Promille Alkohol Blut kam er dabei mehrmals über die Fahrbahnmitte auf die entgegengesetzte Fahrspur ab, dabei konnte nur knapp ein Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw vermieden werden. Im Ortsgebiet von Gurten hielt er sein Fahrzeug an, um seine Notdurft zu verrichten.