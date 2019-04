Für diese Aufnahmen riskieren Roofer ihr Leben

Roofing ist nicht straffrei

Obwohl vielen das Spiel mit dem Tod bewusst ist, überzeugen der Adrenalinkick und der Nervenkitzel am Schluss. Abgesehen davon ist das Roofen nicht in jedem Land straffrei. In Russland bekommen die Roofer eine kleine Geldstrafe für das Eindringen in bewachtes Gebiet, das Erklimmen an und für sich ist straffrei. Deutschland hingegen geht mit härteren Maßnahmen gegen die Roofer vor: So werden eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch (falls es kein leerstehendes Haus ist), eine Geldstrafe oder sogar eine Freiheitsstrafe verhängt.