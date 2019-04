Wehsely provoziert: „Würde es wieder so machen“

ÖVP: „Ein unfassbares Demokratieverständnis“

Die Opposition schäumte in der vorletzten Sitzung der Untersuchungskommission über den harschen Ton der Befragten. „Das Demokratieverständnis der ehemaligen Stadträtin Wehsely ist unfassbar“, so Ingrid Korosec von der ÖVP. Obwohl schon 2014 die begleitende Kontrolle von Kosten bis zu einer Milliarde und einer Bauzeitverlängerung von neun Monaten berichtet hatte, würde Wehsely die Öffentlichkeit wieder nicht aufklären, so ihre Kritik. „Auch Architekt Wimmer schiebt die Verantwortung nur im Kreis.“ Bei sich selber sah niemand Schuld.