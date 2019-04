Ried feiert Schützenfest, Wattens bleibt an Spitze

Ried feiert Schützenfest

Die Rieder hatten die Partie in Horn von Beginn an in Griff und hätten schon früh in Führung gehen müssen. Marco Grüll scheiterte mit einem Foulelfmeter (5.), den der Ex-Austrianer Kaja Rogulj bei einem Zweikampf mit Ante Bajic verschuldet hatte, aber an Horn-Tormann Christoph Haas. Der zweite Elfmeter (43.) - nach einem Handspiel - kurz vor der Pause führte dann zum Erfolg. Julian Wießmeier brachte den Ball sicher im Tor unter. Zwei Minuten später legte Bajic nach Kröpfl-Vorarbeit den zweiten Treffer nach.