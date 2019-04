Boeing steigt bei 737-Max-Produktion auf Bremse

Nun könnte Boeing nach den fatalen Software-Problemen der 737 Max-Reihe, die zu zwei Abstürzen und Hunderten Toten führten, endlich erste Konsequenzen ziehen. Nachdem der US-Konzern monatelang verleugnet hatte, dass das umstrittene Steuerungsprogramm MCAS ein Sicherheitsrisiko darstellen würde, gab Boeing-Chef Dennis Muilenburg am Freitag zu, dass es ein zweites Problem an einem weiteren Programm gäbe. Nun versprach er: Unfälle wie in Äthiopien und Indonesien sollen nach dem dringlich erwarteten Update „nie wieder passieren“. Boeing erwägt sogar, die Produktion des kritischen Flugzeug-Typs zu drosseln.