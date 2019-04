„No-Deal-Brexit“ würde auch Österreich viel kosten

Brexit-Chaos schon wieder ganz anders

Neue Wendungen im Brexit-Chaos: Sowohl die EU als auch London erwägen eine weitere Verschiebung des Brexits, aber jeder meint dabei etwas anderes. Premierministerin May bat in einem Schreiben an EU-Ratschef Tusk um einen Aufschub bis zum 30. Juni. Tusk plädiert hingegen für eine flexible Verlängerung der Austrittsfrist um bis zu zwölf Monate. Die Entscheidung dürfte am Mittwoch bei einem EU-Sondergipfel fallen.