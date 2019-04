Pkw flog durch die Luft und landete in einem Bach

Ein in Richtung Köflach fahrender PKW kam aus unbekannten Gründen am Freitagnachmittag auf der Landesstrasse 346 in Köflach von der Straße ab, touchierte eine Leitplanke, flog daraufhin circa 30 m durch die Luft und landete schwer beschädigt in einem Bach. Der Lenker konnte glücklicherweise unverletzt sein Fahrzeug verlassen und verständigte die Einsatzkräfte.