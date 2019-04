Samstag Großkampftag für Mini-Boliden in Villach

„Slotcar-Fahrgemeinschaft Villach“ nennen sich 15 Fans zwischen zehn und 65 Jahren. „Wir sind kein Verein, sondern einfach Fans und fahren jede Woche auf privaten Bahnen, die zwischen 22 und 40 Meter lang sind“, erzählt SCFV-Rennmanager Reinhard Merlin. Das Rennen am Samstag wird am „STOP-Raceway“, Jägerweg 4, ausgetragen. Training ist ab 9.30 Uhr. Gefahren wird in zwei Klassen (10-17 und ab 18 Jahren) mit Digital-124-Fahrzeugen.