„Man sollte unwürdiges Verhalten hintanhalten“

Nachdem sich verbale Entgleisungen wie jene von FPÖ-Mandatar Wolfgang Zanger in letzter Zeit gehäuft haben, schickten die Präsidenten des Nationalrats einen Brief an die Abgeordneten. Erster Präsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) appelliert nun auch bei krone.tv noch einmal, „unwürdiges Verhalten hintanzuhalten“.