Mütter kämpfen für Kindergarten

„Alles, was die Kinder betriff, wird gekürzt oder zugesperrt“, ärgert sich Jasminka Nezic. Sie ist nur eine von Dutzenden besorgten Mamas und Papas, die für den Erhalt des Kindergartens Alpensiedlung kämpfen. Jeanette Elixhauser, die ihren Sohn Kerim abholt, erwartet ihr zweites Kind, eine Tochter: „Ich möchte, dass auch sie einmal hier in den Kindergarten gehen kann. Es ist ein Traum hier, die Eltern sind voll zufrieden und mein Sohn fühlt sich so wohl, dass er immer länger bleiben möchte.“