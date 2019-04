Politik lässt erheben, wie viel Kinder kosten

Bei der Tagung der Familienreferenten der Länder in Stainz (Steiermark) setzte Salzburgs Landesrätin Andrea Klambauer (Neos) am Freitag durch, dass die tatsächlichen Kosten des Handy- und Digitalzeitalters erhoben werden. Dann sollen die Regelbedarfssätze an das 21. Jahrhundert angepasst werden.