Eishockey-Liga steigt nächste Saison mit elf Teams

Die Erste Bank Eishockey-Liga wird in der kommenden Saison mit elf Teams über die Bühne gehen. Der HC Orli Znojmo erfüllte am Freitag die Anforderungen der Liga für eine Nachnennung und hat damit die Voraussetzungen zur Teilnahme an der Saison 2019/20 erbracht, wie die EBEL am Freitag bekannt gab. Aus dem bisherigen Zwölfer-Teilnehmerfeld verabschiedet sich damit nur Medvescak Zagreb.