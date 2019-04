„Kuh-Urteil“: Regierung legt Gesetzesänderung vor

Bisher hat das Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch den Tierhalter stark in die Verantwortung genommen. „Für eine ausgewogene Interessenabwägung ist jedoch eine stärkere Eigenverantwortung der Freizeitnutzer erforderlich“, so das Ministerium in einer Aussendung. Dem Haftungsrecht wurde in der Vorlage ein Absatz eingefügt, demnach Gäste die Verantwortung haben, Verhaltensregeln einzuhalten. Wenn Landwirte bundesweite Standards einhalten, haften sie nicht, Besucher tragen Schäden selbst.