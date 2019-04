„Nächstes cooles Match“

Auch den emotionalen Dämpfer im Cup lässt er nicht als Ausrede gelten. „Wir haben in dieser Saison schon einmal bewiesen, dass wir das ausblenden können. Und zwar, als wir in der Europa League ganz knapp an Besiktas gescheitert sind.“ Am Sonntag darauf gelang daheim ein 2:1-Sieg gegen Rapid. „Wenn wir uns das ins Gedächtnis rufen, gibt das Kraft“, sagt Schlager nach sieben Liga-Siegen in Serie.