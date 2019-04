Versicherungsbetrug mit fingierten Parkschäden

Bis zu 53 Personen beteiligt

Zusätzlich bekam der Haupttäter eine Geldstrafe von 360 Euro und neun Monate bedingte Haft, die Slowaken sechs und vier Monate bedingt und der Freund fasste am Freitag zwei Monate bedingte Haft aus. 53 Personen sollen in diese dubiosen Geschichten verstrickt sein. Am Montag stehen weitere sieben Verdächtige vor Gericht. Interessant dabei ist, einer der Hauptverdächtigen arbeitet zeitweise als Dolmetscher am Gericht