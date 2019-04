Pension von Verstorbener wurde weiter einbezogen

Todesfall wurde PVA nicht gemeldet

Durch das Nichtmelden des Trauerfalls wurde auf das Konto der Verstorbenen nach wie vor die Pension eingezahlt. Seit 4. April 2013 kamen so 39.114,24 Euro zusammen, welche von der Betrügerin abgehoben und ausgegeben wurden. Genau diese Summe will die PVA nun von der Angeklagten zurück. Diese sieht ihren Fehler ein und will das Geld auch zurückzahlen.