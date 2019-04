Containerdorf ersetzt abgebranntes Altenwohnheim

Nahezu vollständig abgebrannt ist am Abend des 30. Novembers 2018 das Alten- und Pflegewohnheim Weidachhof St. Josef in Schwaz. Die Bewohner wurden rechtzeitig in Sicherheit gebracht um kamen vorübergehend in umliegenden Heimen unter. Nun ist eine Ersatzlösung in Sicht, bis das Heim wiederaufgebaut ist.