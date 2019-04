Das Gartenglück liegt in den Händen der Profis

In den Anhänger lud er eine Fräse, dazu packte er das Handwerkzeug ein - so fuhr Wolfgang Meier im Jahr 1994 zu seinen allerersten Kunden. Heute beschäftigt der Gartengestalter neun Mitarbeiter. Seine Frau Karin ist für die Buchhaltung verantwortlich, das Büro ist im Wohnhaus in Alkoven eingerichtet, der Sitz der Firma samt kleiner Baumschule in Eferding. Von hier aus macht sich das Team täglich auf den Weg, um vor allem Gärten im Zentralraum Oberösterreichs zu verschönern.