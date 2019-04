Hiegelsberger-Sohn übernimmt CLV-Nachwuchs

Hiegelsberger: Ich bin Vater einer kleinen Tochter und lebe mit meiner Partnerin Tamara in Meggenhofen. Ich bin Lehrer an der NMS der Franziskanerinnen in Wels und unterrichte die Fächer Englisch, Sport und Werken. Ich bin seit dem ersten Dienstjahr beim CLV, hab’ beim Bezirks-CLV in Wels angefangen, jetzt bin ich der neue Landesjunglehrervertreter.