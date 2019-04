Wie sich Südkorea als 5G-Vorzeigeland positioniert

Im Holgramm-Theater von KT in Seoul bekommen die Besucher etwa einen Vorgeschmack davon, wie das Konzerterlebnis der Zukunft aussehen könnte. Schon jetzt gibt es dort vorproduzierte 3D-Konzerte von K-Pop-Gruppen zu sehen. Doch durch 5G lassen sich Konzerte in Echtzeit auch außerhalb des Live-Veranstaltungsorts in 3D miterleben. Das Konzert einer K-Popgruppe wird beispielsweise in einem Studio aufgenommen und dank 5G in Echtzeit auf einer Leinwand bei K-Live und in anderen Theatern gezeigt, erläutert der Manager in der Abteilung für immersive Medien, Shin Jong Hyun. Probleme bereiteten jedoch noch die Verhandlungen über die hohen Produktionskosten.