Immer mehr Tiroler Orte kämpfen für Hausapotheke

Für viele Landärzte fühlt es sich wie ein chronischer Mangel an: die Hausapotheke, die nur unter strengen Kriterien erlaubt ist. Die Apothekerkammer verteidigt das strenge Gesetz. Die Initiative „Einarztgemeinde“ will eine Änderung erwirken. Mittlerweile werden in 20 Tiroler Gemeinden dafür Unterschriften gesammelt.