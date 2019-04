Minuten vor der Hochzeit in Schubhaft genommen

Der Mann aus Gambia lebt seit vier Jahren in Salzburg. Er betreut die kleinen Kinder seiner Lebensgefährtin. Einen ordentlichen Job darf er nicht annehmen, da er nicht als Asylwerber anerkannt ist. Am Freitag wollten der Mann und die Salzburgerin heiraten, um ordentliche Verhältnisse zu schaffen. Doch Minuten vor der Trauung im Schloss Mirabell tauchte die Fremdenpolizei dort auf und nahm den Mann aus Gambia mit. Er wurde in Schubhaft genommen.