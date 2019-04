Plácido Domingo: Ewige Passion für die Musik

Exklusiv in Graz

„Das Publikum in Österreich ist unglaublich loyal und gibt mir wahnsinnig viel Liebe weiter. Öfter als in der Wiener Staatsoper war ich in meinem ganzen Leben maximal in New York. Das Schöne an dem Ganzen ist ja, dass heute verschiedene Generationen zu meinen Auftritten kommen. Ich sehe Leute, die waren in meinem Alter und schon ganz am Anfang da - heute sind sie vielfach verheiratet und haben selber Kinder oder sogar Enkelkinder, die sie zu meinen Konzerten mitnehmen.“ Eine gute Gelegenheit für ein Stelldichein aller Generationen wäre der 12. Juni. An diesem Tag konzertiert Senor Domingo nämlich zum allerersten Mal in der Steiermark, um ein exklusives Open-Air-Konzert am Grazer Messegelände zu geben. Mit an Bord hat er die Sopranistin Ana Maria Martinez, Dirigent Eugene Kohn und eine ganze Wagenladung an legendären Klassikern.