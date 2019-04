Jede Sekunde zählt!

Zugunfälle wie vorgestern in Wien-Donaustadt sind für die heimischen Feuerwehren - insbesondere dann, wenn Menschenleben in Gefahr sind - eine große Herausforderung. Und zwar deshalb, weil hier die meisten Betriebssysteme mit Strom laufen. Das heißt, bei Zusammenstößen sind in der Regel die Oberleitungen beschädigt oder abgerissen.