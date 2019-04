Traumhaften Wanderurlaub im Pinzgau erleben

Kostenlose Wanderausrüstung zu jeder Buchung

Mit unserem unschlagbaren Angebot können Sie ohne große Vorbereitungen in Ihren Wanderurlaub starten. Dank Deuter Walker 16 Wanderrucksack sowie Wanderstöcken von Leki Journey - die Sie natürlich auch nach Ihrem Urlaub behalten dürfen - können Sie sofort ins Wandervergnügen starten. Gut ausgerüstet können Sie im Rahmen geführter Touren mehrmals pro Woche heimische Wildtiere, die botanische Vielfalt und die beeindruckende Welt der Gletscher erleben. Mit dem kostenlosen Shuttle, das Sie sicher zu Ihrem Einstiegsziel - und wieder zurück zum Hotel bringt - gelingt der Start auf dem Weg zum Gipfelsieg besonders leicht. Ein weiteres Highlight ist die „Nationalpark Sommercard Mobil“. Mit diesem Ticket können Sie über 60 Attraktionen der Region bewundern.



Im Landhotel Gut Sonnberghof**** in Mittersill werden Sie nicht nur kulinarisch bestens verorgt. Mit dem „Guten Morgen im Nationalpark Hohe Tauern“-Frühstücksbuffet starten Sie mit Produkten der Region und vom eigenen Biohof gestärkt in den Tag. Am Abend erwartet Sie ein viergängiges Wahlmenü, bei dem Sie sich von den Köstlichkeiten aus der Region überzeugen können. Nach einem anstrengenden Wandererlebnis lädt das 550 Quadratmeter große Vitalalm-Spa mit Dampfbad, Sauna, Schwimmbiotop & Co. zum Entspannen ein. Wandern war noch nie so entspannend!