E-Scooter: Anbieter im Test und Preisvergleich

Bei „Byke“ ist neben der Kreditkarteninfo für die Registrierung auch die Angabe der Handynummer erforderlich, die Freischaltung des Accounts erfolgt via SMS-Code. Auch hier muss der Startknopf nach Freischaltung in der App in der Mitte des Lenkers gedrückt werden. Die Roller von „Byke“ verfügen auch über eine Rücktrittsbremse. Auch bei „Flash“ ist die Angabe der Handynummer verpflichtend. Während am ersten Versuchstag die App hier leider nie die Handynummer erkannt hat (was natürlich etwas ärgerlich ist, wenn man spontan entschließt, sich einen Roller auszuborgen) hat am zweiten Tag alles problemlos funktioniert. Auch hier muss, sobald man einen Scooter gefunden hat, dieser via QR-Code aktiviert werden.