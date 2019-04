Acht Jahre Haft nach zwei Raubüberfällen

Der zweite Hauptvorwurf betrifft einen Überfall, den der Beschuldigte laut Anklage mit zwei Komplizen auf den Filialleiter eines Penny-Marktes im oberösterreichischen Traun (Bezirk Linz-Land) am 12. Dezember 2016 verübt hat. Der 42-Jährige sei mit einer Sturmhaube vermummt gewesen und habe beim Betreten des Diskont-Lebensmittelmarktes über den Lieferanteneingang ein Messer in der Hand gehalten. Das Opfer wurde von einem der Täter niedergeschlagen. Die Schreie des Angestellten trieben die Männer schließlich ohne Beute in die Flucht.